Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:03 Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
'nun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ginolu mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 10 gram, araç dışında yapılan aramada da kağıda sarılmış şekilde 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:42   Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Haberler
18:41   Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti - Haberler
18:40   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Haberler
18:39   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Haberler
18:37   Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Haberler
18:03   Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Haberler
17:12   Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Haberler
17:08   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı - Haberler
17:05   Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Haberler
17:03   Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
25.12.2019 18:55:12