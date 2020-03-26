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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

26.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:56
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kastamonu 'nun Abana ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonda, bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 78 ekstazi uyuşturucu hap, satışa hazır halde 10 adet 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.
Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucu imal ve ticareti yaparak vatandaşları zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Abana, Güncel

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