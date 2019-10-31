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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

31.10.2019 13:58Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen F.Ç, Y.Ç ve M.Ş'yi ilçe merkezinde suçüstü yakaladı.

Operasyonda, zanlıların üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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