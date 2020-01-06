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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

06.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:14 Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde hassas terazi, 24,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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