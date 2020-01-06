Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kastamonu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul
'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde hassas terazi, 24,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.