Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
15.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:44
Kastamonu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Şahıslarda yapılan aramalarda 287,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Şahıslarda yapılan aramalarda 287,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel
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