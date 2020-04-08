Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
08.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:24
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen U.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada 265 gram toz esrar, uyuşturucu kullanma düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 180 lira bulundu.
U.D'nin evine uyuşturucu satın almaya gelen K.S'nin üzerinde de 5 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA