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Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama

KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

17.10.2019 16:04Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama

KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında, Pınarbaşı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Pınarbaşı merkezli Bartın ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kastamonu, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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