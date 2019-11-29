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Kastamonu'da uyuşturucuya 5 tutuklama

KASTAMONU'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:00Kastamonu'da uyuşturucuya 5 tutuklama

KASTAMONU'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Abana, Devrekani ve İnebolu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 200 gram kubar esrar, 5 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve tüfek fişeği ile kılıç ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kastamonu, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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