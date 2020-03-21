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Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

21.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:04
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu 'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'da kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kış mevsimi itibariyle yaban hayatını kontrol altına almak için çaba sarf eden ekipler, hayvanların yem bulamaması nedeniyle yaban hayvanlarının korunması ve yerleşim merkezlerine inmemesi için yemleme çalışmalarını yürütüyor.

Otçul hayvanlar için 1200 kilo saman, kuşlar için 400 kilo kırık buğday bırakan ekipler, "kış mevsimi süresince bu tür çalışmalara devam edeceklerini" bildirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Güncel

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