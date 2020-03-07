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Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı.

07.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:02Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı
'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik 29 ekip ve 86 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 11:43:55