Kastamonu'da yangın

Kastamonu
'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Elyakut köyü Kabalar Mahallesi'nde Hasan Karagözoğlu'na ait evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki Karagözoğlu'nun kardeşi Bahattin Karagözoğlu'nun evine sıçradı.
İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ile Kastamonu merkez ve Karadere Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, arazözlerle yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, ikişer katlı iki evde de büyük çapta hasar oluştu.
Yangın söndürme çalışmalarını takip eden ev sahiplerinin ise gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.
Kaynak: AA
Kastamonu
, Güncel