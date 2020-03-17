Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı - Haberler

Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.

17.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Merkez Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Murat Yıldız'a (50) ait evde yangın çıktı. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen Yıldız, alevlerin arasında kalarak, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana geldi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde maddi hasar meydana geldi. Yangında vücudunda yanıklar oluşan Murat Yıldız ise, Daday Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın sonrasında emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Murat Yıldız, Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Haberler
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Haberler
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Haberler
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu