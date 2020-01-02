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Kastamonu'da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında alevler içinde kalarak hayatını kaybetti.

02.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:20 Kastamonu'da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti
'nun ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında alevler içinde kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı İshakça köyünde yalnız yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Öztürk'e ait evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle ahşap evi sardı. Giderek büyüyen yangını, ilk olarak köy sakinleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti. Tüm çabalara rağmen çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi İbrahim Öztrük ise evde mahsur kaldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Öztürk'ün cenazesine ulaşmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra İbrahim Öztürk'e ait ceset, yangının enkazından çıkartılarak Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İbrahim Öztürk, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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