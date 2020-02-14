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Kastamonu'da yolcu minibüsünün çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:00Kastamonu'da yolcu minibüsünün çarptığı yaya yaralandı
'nun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Daday'da Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalışan Gülser Ç., yolun karşısına geçmek istediği sırada İsmail K. yönetimindeki 37 PR 842 plakalı yolcu minibüsü çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapaılan yaralı, ambulansla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülser Ç, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Gülser Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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