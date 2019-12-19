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Kastamonu'da yolcunun sürücünün üzerine düşmesi sonucu otobüs devrildi

Kastamonu'da cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

19.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:18 Kastamonu'da yolcunun sürücünün üzerine düşmesi sonucu otobüs devrildi
'da cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Pınarbaşı ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan 34 UL 3088 plakalı otobüsün sürücüsü Ünal Önemli, ayağa kalkan yolculardan birinin üzerine düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs, Pınarbaşı-Ulus kara yolu Urşan köyü yakınlarında yoldan çıkarak ağaçların üzerine devrildi.
Yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilmekten yol kenarındaki ağaçlar sayesinde kurtulan otobüsteki 26 yolcudan 5'i yaralandı.
Olay yerine çevre ilçeler ve Bartın'dan sevk edilen ambulanslar yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, tedavi altına alınırken ismi öğrenilemeyen 3 kişiye ayakta müdahale edildi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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