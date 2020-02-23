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Kastamonu'da yoldan çıkan araç depoya çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan depoya çarptı.

23.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:00Kastamonu'da yoldan çıkan araç depoya çarptı: 1 yaralı
'da yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan depoya çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani-Bozkurt karayolu Isırganlık mevkisinde Hasan Baki idaresindeki 37 NC 682 plakalı otomobil, karlı kaplanan ve kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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