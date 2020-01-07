Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

100 karayolunda yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:46 Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
100 karayolunda yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, istikametinden istikametine gitmekte olan Yahya D. yönetimindeki 34 DB 4620 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çevlik köyü kavşağında takla attı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Yahya D. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, D-100 karayolunda trafik akışını güvenli şekilde sağladı. - KASTAMONU

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:36   Kars Belediyesi her mahalleye bir kütüphane kuracak - Haberler
14:35   Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Haberler
14:35   MHP'li Bulut, Ankara Barosu'nun kararını eleştirdi - Haberler
14:33   ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Haberler
14:32   Çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
14:31   Kar maskeli hırsızlara suçüstü - Haberler
14:29   İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
13:43   İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Haberler
7.01.2020 14:45:36