Kastamonu'da Yurtlarda Kalan Şehit Yakınları Buluştu

Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu
Yurtlarında kalan şehit ve gazi yakını üniversite öğrencileri, düzenlenen programda buluştu.
Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Tahsin Babaş
Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Reşat Asrak, Türkiye
Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, şehit ve gazi yakını üniversite öğrencileri katıldı.
Asrak, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin emaneti olan yakınlarını kredi ve yurtlar kurumunda misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Babaş da şehit ve gazilerin bu topraklar için canını hiçe saydığını dile getirerek, "Sizler bizlere onların emanetisiniz. Bir talebiniz olduğunda kapımız her zaman sizlere açık." dedi.
Kastamonu