Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı - Haber

Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı

Kastamonu'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı.

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:27Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı
'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı. Mahkemeye sevke dilen V.Y., tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari olduğu öğrenilen 38 yaşındaki V.Y.'nin Nebioğlu beldesine geldiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yapılan operasyonla Nebioğlu beldesinde kaçmaya çalışan V.Y., yapılan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin Araç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan ve Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan V.Y., Çaycuma Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:08 Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi
18:04 Kan donduran cinayette ilginç detay
18:03 Dehşeti yaşan bisikletli o anları anlattı: "Görüntülere bakılırsa benim hayatta olmamam lazım"
17:54 Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı
17:55 Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
09:00 Sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:15:56