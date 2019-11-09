Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha - Haber

Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

09.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:17Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

'nun ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.


Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan ardından Halil E, Gökhan E. ve Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş etmişti. Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Hüseyin E'de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - KASTAMONU


Mehmet Özcan, Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:54 Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
20:43 Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü
20:43 İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
20:38 Çeşme'de 85 kaçak göçmen yakalandı
20:36 Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 21:04:02