Haberler » Güncel » Kastamonu'daki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Haber

Kastamonu'daki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

09.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:22Kastamonu'daki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi
'nun ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.
Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.
Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan, ardından eve gidip akrabaları Halil E. ve Gökhan E'yi alan Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş açmıştı.
Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı itiraz üzerine Hüseyin E de dün tutuklanmıştı.

Kastamonu, Hanönü, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:16 Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nden "Çocuk Festivali" etkinliği
00:07 Bayburt'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü
00:06 Erzincan'da "Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği" toplantısı yapıldı
00:06 Prof. Dr. Tuğrul Tankut: "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak"
00:06 Çağlayan müzik sınıfına kavuştu
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
22:58 Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 00:23:16