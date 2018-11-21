Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:49



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:49

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A, E.A. ve A.A. ile avukatları katıldı.M.A, duruşmadaki savunmasında öğretmenlik yaparken görevinden ihraç edildiğini söyledi.Faiz kaygısı nedeniyle Bank Asya'da hesap açtığını öne süren M.A, "Yurt dışında öğretmenlik yapıyordum. Türkiye'deki maaşım yatsın diye 2010 yılında burada hesap açtırdım. Aktif Eğitim-Sen'e de mesleki anlamda kendimi geliştirmek için üye oldum." dedi.Terör örgütüyle bağı bulunmadığını savunan M.A, "Bunların evinde, yurdunda kalmadım. Toplantılarına katılmadım. Hiçbir bağım bulunmuyor." diye konuştu.A.A. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Raporlarda ByLock kullanıcı adı olarak oğlumun ismi gösteriliyor. ByLock kullandığım iddia edilen tarihte oğlum doğmamıştı, cinsiyeti de belli değildi. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.E.A. da önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan E.A'yı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, M.A'nın ise beraatine karar verdi.Heyet, A.A'nın duruşmasını ise erteledi.