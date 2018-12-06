Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polisler Yasin S, Osman Ü. ve Cumhur Y. ile Cumhur Y'nin ev hanımı eşi Emine Y. katıldı. Meslekten ihraç edilen uzman jandarma sanık Harun G. ise duruşmaya gelmedi.
Yasin S. savunmasında tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.
Suçsuz olduğunu iddia eden Yasin S, "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadım. İhbarların çoğu akrabalarım tarafından yapılmıştır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sağlık memuru Mehmet K. ve tarım uzmanı İsmail C. hazır bulundu.
Mehmet K, savunmasında, hasta eşinin tedavisi için Ankara
'ya tayin olmak istediğini, bu nedenle pek çok dernek ve sendikayla görüştüğünü ifade etti.
Ufuk Sağlık Sen
'e üye olması durumunda tayin işleminin yapılacağının söylenmesi üzerine bu sendikaya üye olduğunu belirten Mehmet K, "2014 yılında buraya üye oldum. Daha sonra askere gittim. 2015 yılında çevremdekilerin uyarıları nedeniyle sendikaya istifamı verdim. Bu sendikanın işleyişi ve yapısı hakkında bilgiye sahip değilim." diye konuştu.
Mahkeme heyeti Mehmet K. ve İsmail C'nin beraatine karar verdi.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:36