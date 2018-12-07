Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ferhat D. katıldı.
Ferhat D. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Demet E. hazır bulundu.
Demet E. de örgütle bir bağının bulunmadığını iddia etti.
Tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyen Demet E, "Ben sohbet yapmadım. Ben insanlara yardım etmeyi seven birisiyim. Tanıkların kendilerini kurtarmak için benim ismimi verdiklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme, duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yılmaz Ç. katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne süren Yılmaz Ç. beraatını talep etti.
Mahkeme, duruşmayı erteledi.
Kastamonu
07 Aralık 2018 Cuma 18:57