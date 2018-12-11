Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Celalettin A. katıldı.
Celalettin A. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayşe M. Çankırı
'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Ayşe M. savunmasında örgüte yakınlığının bulunmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu savunan Ayşe M, "Bileziklerimi Bank Asya
'ya çalınma ihtimaline karşı yatırdım. Bank Asya'yı desteklemiş olsaydım evimi arabamı satıp yatırırdım. Ben talimatla para yatırmadım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.
Kastamonu
11 Aralık 2018 Salı 18:19