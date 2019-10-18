Haberler » Güncel » Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18.10.2019 17:16Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde 5 ayrı davada görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin G, Raziye G, Abdülmecit K, Murat K, Reyhan Ç, Fatih K. ve Cihan A. katıldı.
Reyhan Ç, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu iddia eden Reyhan Ç, beraat talebinde bulundu.
Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Reyhan Ç. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer duruşmaları erteledi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 "Emperyalistler Kürtlerin dostu olamaz"
17:56 İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı
17:55 Serbest piyasada altın fiyatları
17:50 Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
17:54 Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı
17:53 Kırgızistan Güneydoğu Asya'ya enerji ihracatına hazırlanıyor
17:52 Mersin'de domates yüklü tır devrildi
18.10.2019 17:59:27