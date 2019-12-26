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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan biri beraat etti.

26.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:08 Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan biri beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan Sedat E, Yusuf K, Hakan A, Ayşe Ç, Hülya S, Murat G, Nebahat G, Cemile Y, Zehra V, Meryem D. ve Nagehan A. ile avukatları katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgüte yakınlığı bulunan derneklere üye olduğu iddiasıyla yargılanan Ayşe Ç. savunmasında, örgütle bağı olmadığını öne sürdü.
Sedat E. de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.
Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak, beraat talebinde bulundu.
Sedat E'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer duruşmaları ise erteledi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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