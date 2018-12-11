Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatma Y. katıldı.
Fatma Y. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Abdurrahman S. ile avukatı katıldı.
Abdurrahman S, maddi olarak zor durumda olduğunu belirtti.
Suçsuz olduğunu öne süren Abdurrahman S, örgüte yakınlığının bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti sanık hakkında beraat kararı verdi.
Kastamonu
11 Aralık 2018 Salı 20:16