19.06.2019 15:28
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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Kastamonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Küçük, Ali M, İlhan K, Murat A, Selma T, Serkan B. ve Sinan T. katıldı. Sibel İ. ile Şükrü B. ise duruşmaya gelmedi.
Küçük, son savunmasında, örgütle bağı bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.
Küçük'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel

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