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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, diğeri beraat etti.

24.09.2019 17:54Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, diğeri beraat etti.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davanın duruşmasına "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Nihat S. katıldı.
Nihat S. savunmasında önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirterek beraatını istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, bu sanığın beraatına hükmetti.
Aynı mahkemede görülen diğer davanın duruşmasına ise aynı suçtan tutuksuz yargılanan Ömer Faruk G. katılmadı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Faruk G'yi "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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