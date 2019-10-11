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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

11.10.2019 10:56Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk davanın duruşmasına "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Şerife K. katıldı.

Şerife K. savunmasında suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.
Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya aynı suçtan tutuksuz yargılanan Mahir K. katıldı.
Mahir K. savunmasında önceki duruşmalarda etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda verdiği ifadeleri tekrarladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mahir K'nin cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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