Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

20 Kasım 2018 Salı 15:05



20 Kasım 2018 Salı 15:05

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz sanıklar Emine K, Yılmaz Ü, Yasemin T. ve Tevfik İsmail K. ile avukatları katıldı.Yasemin T, savunmasında, eski öğretmen olduğunu belirterek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.ByLock bulunduğu iddia edilen hattın, eşinin telefonu olduğunu ileri süren Yasemin T, "Ben böyle bir program kullanmadım. ByLock yüklendiği söylenen tarihte ben başka bir numara kullanıyordum." dedi.Mahkeme heyeti başkanının, "Bazı tanıklar, onları Aktif-Sen'e üye olmaya teşvik ettiğiniz yönünde beyanda bulunuyor." sözleri üzerine Yasemin T, "O dönem bu sendika bazı kurslar veriyordu. Kurslara katılıp sertifika almak için sendikaya üye oldum. Arkadaşlarla aramızda böyle bir konuşma geçti, ama ben kimseyi teşvik etmedim." ifadesini kullandı.Yılmaz Ü. ise imam olarak görev yaptığını anlatarak, "2007-2015 yıllarında Diyanet tarafından Almanya'da görevlendirildim. Burada çalışırken maaşım için Bank Asya'dan hesap açtırdım. Talimatla hareket etmedim. Sadece faiz kaygısıyla maaşımı buraya yatırdım. İhraç edilip sonra tekrar görevime döndüm. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Davanın iddianamesinde, sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.