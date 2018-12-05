Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polisler Erhan Y, Eşref K, İkram D, Kerim D, Mehmet Ali A, Mehmet Ali M, Metin B, Osman E, Özlem B, Şevket S, Bayram Y, Burhan U, Faruk D, Önder Y. ile ev hanımı Nurşen A. hazır bulundu. Meslekten ihraç edilen Mustafa A. ise duruşmaya gelmedi.
Şevket S, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Şevket S, "Bu telefon ByLock kullanmaya müsait değil. Telefona program yüklenip yüklenemeyeceğinin araştırılmasını istiyorum." dedi.
Eşref K. de örgütle bağı bulunmadığını, ByLock da kullanmadığını iddia etti.
Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.
Kastamonu
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:36