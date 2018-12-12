Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:43

Kastamonu'da, FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ziraat mühendisi Hüseyin Karahasan ve tutuksuz sanık avukat Muammer Ş. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. ise duruşmaya gelmedi.Karahasan, duruşmadaki savunmasında, bir yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.Örgütün Kastamonu'daki avukatlardan sorumlu imamı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Karahasan, "Örgütle hiçbir bağım yok. Hakkımdaki iddialara karşı geniş çaplı savunma yapmak istiyorum, o nedenle süre talep ediyorum." dedi.Muammer Ş. de suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.Örgütle bağı olmadığını iddia eden Muammer Ş, "Benim burada yargılanmam bazı ByLock görüşmelerinde adımın geçmiş olmasındandır. Benimle aynı iddialarla ifadesi alınan diğer 2 avukat arkadaşım için takipsizlik kararı verildi." diye konuştu.Sadece avukatlık yaptığını dile getiren Muammer Ş, "Bugüne kadar yaptığım tüm faaliyetler yasal. Hiçbir yerden talimat almadım. Terör örgütü üyesi değilim. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim." ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Ocak 2019'a erteledi.