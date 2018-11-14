Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22 sanıktan 17'sine 1 yıl 6 ay 22 gün ila 15 yıl arasında hapis cezası verildi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Şahin, Aykut Yıldız, Esin Özkan, Turgut Kaya, Uğur Acun, Yüksel İncebacak ve Ferhat Alvar ile tutuksuz sanıklar Emrah Maşalacı, Burak Uzun, Yalçın Ketenci, Mustafa Özbay ve Mahmut Bulut katıldı.Tutuksuz yargılanan Huriye Acun, Hakan Türk, Burhanettin Yüce, Orhan Altundağ, Cebrail Sungur ile firari sanıklar Ümit Önler, Hüseyin Yavuz, Bünyamin Duman, Lütfi İnan ve Şaduman Doduoğlu ise duruşmaya gelmedi.Ahmet Şahin, duruşmadaki son savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki iddiaları reddederek, ByLock bulunduğu belirtilen hattı arkadaşından aldığını, kendisinin kullanmadığını öne sürdü.Esin Özkan da ev ablası olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, "Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığım için örgüte ait yurtlarda çalışmaya başladım. Sonra beni bir derneğe üye yaptılar ama hiçbir programına katılmadım. Adliyenin önünde yapılan eyleme de çağırdılar. Çalıştığım ve mesai saatleri içerisinde yapıldığı için gitmek zorunda kaldım. Maaşımı ve sigortamı yatırmadıkları için yurttaki işimden sorunlu şekilde ayrıldım." dedi.Turgut Kaya ise yaptıkları ve söylediklerinden pişman olmadığını vurgulayarak, "Aleyhime olan hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Yanlış bir şey yapmadım. Sizden de bir şey talep etmiyorum." ifadesini kullandı.Diğer sanıklar da suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatlerini talep etti.Mahkeme heyeti, Kaya'yı 15 yıl, Uğur Acun'u 13 yıl 6 ay, Alvar'ı 13 yıl, Şahin, Özkan, İncebacak ve Huriye Acun'u 12'şer yıl, Yıldız'ı 9 yıl, Maşalacı, Türk ve Özbay'ı 7 yıl 6'şar ay, Bulut ve Altundağ'ı 6 yıl 3'er ay, Sungur'u 5 yıl, Ketenci'yi 4 yıl 8 ay 7 gün, Yüce ve Uzun'u 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.Heyet, haklarında yakalama kararı bulunan Önler, Yavuz, Duman, İnan ve Doduoğlu'nun dosyalarının ise ayrılmasına hükmetti.