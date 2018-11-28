Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:56

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 öğretmenden 5'inin beraatine karar verildi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmenler Adem T, Y.K, R.E, Z.T, O.Y. ile N.D. katıldı.Adem T, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.Kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e kılık kıyafet özgürlüğü için üye olduğunu belirten Adem T, "Muhafazakar bir sendika olduğu için üye oldum. Tosya Eğitim Derneğine de sosyal faaliyetlere katılmak için üye oldum. Herhangi bir etkinliğe katılmadım." dedi.Y.K. de Aktif Eğitim-Sen'in, FETÖ ile bağlantılı olduğunu bilmediğini savundu.Z.T. ise FETÖ ile bağlantısını öğrendikten sonra sendikadan istifa ettiğini ileri sürdü.Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.Y.K, R.E, Z.T, O.Y. ile N.D'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, Adem T'nin dosyasını ise ayırarak duruşmayı erteledi.