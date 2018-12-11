Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Durmuş Ali Kızılay
ile avukatı katıldı.
Kızılay, son savunmasında, örgütle ilgili bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.
Kastamonu'da üniversiteyi kazandığı dönemde örgütle tanıştığını belirten Kızılay, "2010 yılında kayıt için geldiğimde okul girişinde Osman kod adını kullanan biriyle tanıştım. Kalacak yer konusunda bana yardımcı olacaklarını söylediler. Durumum olmadığı için ben de kabul ettim ve gösterdikleri evlerde kalmaya başladım." dedi.
Evde ilk kaldığı dönemlerde birinin ara sıra geldiğini dile getiren Kızılay, "Evde kaldığımız dönemlerde, başta bir şey istemiyorlardı. Sonra anladım ki o dönem aslında adaptasyon dönemiymiş. Daha sonra benim, polis okuluna gelen öğrencilerle ilgilenmemi istediler. Ben de onlarla ilgileniyordum ama herhangi bir şeye zorlamıyordum." diye konuştu. Polis
okulu öğrencileriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Kızılay, ikinci yılın sonuna doğru Fetullah Gülen'in videolarının izletildiğini anlattı.
Kızılay, 17-25 Aralık
sürecinin ardından örgütü sorgulamaya başladığını belirterek, "Bunun üzerine Ankara
'dan gelen Mehmet isimli biri odamı aradı, bazı elektronik eşyalarıma el koydu. Bu duruma isyan edince beni tehdit ettiler. 2014 Mayıs ayında ilişkimi tamamen kopardım. Birkaç kez aradılar ama ben uzaklaştım." ifadesini kullandı.
ByLock kullanmadığını öne süren Kızılay, "ByLock olduğu söylenen hattı bilmiyorum. Benim adıma haberim olmadan 27 hat alınmış. Bunların biridir diye düşünüyorum. Ben bunu öğrendiğimde gittim kapattırdım." beyanında bulundu.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı, 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
11 Aralık 2018 Salı 17:18