Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hamza Karakurt
ile Mine Ö. katıldı.
Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karakurt'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mine Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
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