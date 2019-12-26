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Kastamonu'daki Gökırmak'ta toplu balık ölümleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta toplu balık ölümü meydana geldi.

26.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:34 Kastamonu'daki Gökırmak'ta toplu balık ölümleri
'nun ilçesinden geçen Gökırmak'ta toplu balık ölümü meydana geldi.
Kızılırmak'ın kollarından biri olan Gökırmak'ta sazan, yayın ve kaya balıkları, ilçeye ismini veren Taş Köprü'nün ayaklarına vurdu. Ölü balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ırmak ve ölü balıklarından örnek alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Canlı olan balıkları da bu alandaki doğal havuza alan belediye personeli, balıkların üzerine itfaiye aracından su püskürttü.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, DSi Bölge Müdürü Hayrettin Baysal'ı arayarak, Karadere Barajı kapağının bir süre açılmasını istedi.
Çatal, vatandaşlarla balıkların kurtarılması için çaba sarf etti.
Irmaktaki canlıların çoğunun öldüğünü belirten Çatal, "Senelerdir bu şekilde balık ölümleri oluyor. Canlıların ölümüne neden olanlardan hesabının sorulmasını istiyoruz. İlçemizin değerlerinden biri olan sarımsağımız ve pancarımız bu vadinin suyuyla sulanıyor. Bu durumun sarımsağımıza ve pancarımıza da zarar vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA

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