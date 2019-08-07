Haberler» Güncel» Haber

Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

07.08.2019 15:48 Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu
Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli tarafından tutulan sayıya göre bin 600 büyükbaş ile 400 küçükbaş hayvanın pazar alanına girişi yapıldı.
Besici Mehmet Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar alanında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Yürekveren köyünde hayvan yetiştiriciliği yaptığını anlatan Pehlivan, "Alıcı ve satıcı memnun. Bu yıl alıcılar diğer yıllara göre halinden daha memnun. Pazar diğer günlere oranlara çok kalabalık. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04   Yeşilay'dan, Başkan Soyer'e ziyaret
17:04   10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı
17:03   Kurban Bayramı'na doğru
17:03   İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı
17:03   SERKA özel sektör projelerine destek için toplandı
17:03   Doğulu'dan SSAUMDER'in kampanyasına destek
17:02   Halise Arslan Özel Eğitim Okulu MEB'e tahsis edildi - YENİDEN