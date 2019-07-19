Kastamonu'daki ölümlü trafik kazasıyla ilgili davada karar

Kastamonu
'da, 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muzaffer U. katılmadı.
Kazada yaralanan müşteki Seniha U. ise duruşmada, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığı taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 25 Temmuz 2017'de, sarımsak işçilerini taşıyan Kenan Balcıoğlu (34) idaresindeki 37 NB 539 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden Muzaffer U'nun kullandığı ve üzerinde traktör bulunan 37 HF 459 plakalı çekici çarpışmış, kazada yaralanan 7 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.