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Kastamonu'daki orman yangını

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki orman yangınında 7,8 hektar alan zarar gördü.

19.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:16Kastamonu'daki orman yangını
'nun ilçesindeki orman yangınında 7,8 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kalaycı köyü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 16.00 civarında çıktığını söyledi.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördüklerini söyleyen Baş, "Köyümüzden yangına müdahale edebilecek kişileri aldık. Ekiplerle birlikte canla başla müdahale sonunda yangını söndürdük." dedi.
Öte yandan yangının ardından GPS ile yapılan ölçümler sonucunda 7,8 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Şenpazar, Güllüce, Güncel

Kaynak: AA

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