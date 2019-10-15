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Kastamonu'daki tefecilik operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kastamonu'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

15.10.2019 08:55Kastamonu'daki tefecilik operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kastamonu'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il merkezinde kendilerinden talepte bulunan şahıslara yüksek faizlerle para vererek tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y., M.Ü., E.Y., E.Y., S.Y., S.Y. ve E.T. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y. ve M.Ü. adlı 7 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU


Kastamonu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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