Kastamonu'daki Uyuşturucu Davasında Karar

Kastamonu
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Ç, Kocaeli
T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mustafa Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti.
Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Mustafa Ç, "Suçsuzum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi.
Uyuşturucu Ticareti,Kastamonu