Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen'in Kastamonu şubeleri tarafından 1071 siperlik üretildi.

16.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:38
Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen'in Kastamonu şubeleri tarafından 1071 siperlik üretildi.
TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğine işaret etti.
Bu sürece katkı vermek istediklerini belirten Özden, "Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maske üretimine katkıda bulunmaya karar verdik. Bunun için üyelerimiz ile Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan ve yönetim kurulu üyeleriyle haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek koruyucu yüz siperliği üretiyoruz." dedi.
Ürettikleri 1071 siperlikten 500'ünü Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın'a, 500'ünü de sağlık çalışanlarına dağıtması için Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Cengiz Büyükkapucu'ya teslim ettiklerini anlatan Özden, "Çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar için gerekli ortamı sağlayan ve malzemeleri temin eden Ahmet Bekaroğlu ve Halit Özden'e de ayrıca teşekkür ederim. Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bu zor süreci en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Eğitim Sen, Kastamonu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Ukrayna'nın doğusunda esir ve tutuklu değişimi yapıldı - Haber 15:24: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması Açıklaması - Haber 15:24: Ordu'da koronavirüsü yenen diyaliz hastası ile eşi taburcu edildi - Haber 15:23: BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' uyarısı - Haber 15:22: Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:14: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi