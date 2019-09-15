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Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konağın çatısı ve üst katı zarar gördü.

15.09.2019 02:26Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konağın çatısı ve üst katı zarar gördü.
Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Niyaz Yaylacıoğlu'na ait 3 katlı konağın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Yaylacıoğlu ailesi, konağı boşaltırken durumu itfaiyeye bildirdi.
Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında, konağın çatısı ve 3. katı büyük zarar görürken, hemen yanındaki Sosyal Güvenlik Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü personeli ise alevlerin kendi binalarına sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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