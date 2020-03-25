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Kastamonu'dan kısa kısa

Azdavay ve Hanönü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:08
Kastamonu'dan kısa kısa
Azdavay ve Hanönü 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Hanönü Belediye başkanı Serkan Uçar AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi tedbir alındığını söyledi.
İlçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandıkları alanlarda kolay ulaşılabilir şekilde el dezenfektanı aparatları yerleştirildiğini anlatan Uçar, uygulamanın devam edeceğini belirtti.
Koronavirüs açısından riskli olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Uçar, bu kişilerin ihtiyaçlarının evlerine kadar götürüleceğini kaydetti.
İlçede çarşamba günleri kurulan halk pazarının bulunduğu alan ile tüm cadde ve sokakların Belediye tarafından dezenfekte edildiğini aktaran Uçar, pazarcı esnafına da maske dağıttıklarını ifade etti.
Azdavay
Azdavay Kaymakamlığının koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.
İletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tedarik ekibini oluşturan Azdavay Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Serkan Uçar, Azdavay, Hanönü, Güncel

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