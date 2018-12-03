Kastamonu'dan Yemen'e Yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan para Yemen
'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.
Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yemen'de krizin 7 yıldır devam ettiğini söyledi.
Yemen'de gıdaya ulaşımda ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını belirten Dağdelenoğlu, "Yemen'de 21 milyon insan gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Kastamonu olarak, Yemen için başlatılan 'Yemen Acil Yardım Bekliyor' kampanyası kapsamının ilk etabında toplanan 10 bin lirayı Yemen fonuna aktardık." dedi.
Savaş nedeniyle binlerce insanın öldüğünü aktaran Dağdelenoğlu, şöyle devam etti:
"Yemen'de savaştan dolayı 7 binden fazla insan hayatını kaybetti, 100 binlerce insan yaralandı. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 450 kişiye sadece 1 doktor düşüyor. Her gün onlarca çocuk gıdasızlıktan hayata gözlerini yumuyor. Bunun yanında, başkent Sana'da Yemen Hasta Bakım Merkezi'nde toplam 234 kanser ve diyaliz hastasına gıda ve ilaç yardımı gerekmektedir. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçları da hat safhadadır."
Bu duruma sessiz kalınmamasını isteyen Dağdelenoğlu, "Kastamonu halkından bu konuya duyarlı olunmasını ve Yemenli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli desteğin verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
İHH,Kastamonu,Yemen
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38