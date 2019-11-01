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Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIDün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E.

01.11.2019 11:36
Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Hüseyin E. ile Gökhan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Halil E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede

Kastamonu, Hanönü, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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