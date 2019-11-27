Kastamonu Entegre, "KEAS Talks" ile kurum içi girişimciliği destekliyor

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, çalışanlarının bir araya gelerek farklı konular hakkında bilgi edinmelerini, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üzerine kolektif biçimde düşünmelerini sağlamak amacıyla, farklı konu başlıklarında gerçekleşecek "KEAS Talks" etkinlik dizisi başlattı. Kendi alanında söz sahibi olan, vizyoner kişilerin ağırlanacağı etkinliklerin ilki "İnovasyon" teması çerçevesinde gerçekleşti. Şirketini, geliştirdiği teknolojilerle bir mobilya firmasının ötesine taşıyan Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, etkinliğin ilk konuğu oldu.

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, çalışanları arasındaki iç iletişimi güçlendirmeye yönelik "KEAS Talks" başlıklı etkinlik dizisi başlattı. Çalışanların bir araya gelerek farklı konular hakkında bilgi edinmelerini, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üzerine kolektif olarak düşünmelerini sağlayacak, performans ve motivasyonlarını artıran konuşma etkinlikleri, yıl içerisinde belli aralıklarla gerçekleştirilecek. Kastamonu Entegre, bu etkinliklerde kendi alanında söz sahibi olan, vizyoner kişileri konuk edecek. Bu etkinliklerle, Kastamonu Entegre çalışanlarının başarı hikayelerinden ilham alarak, kurum içinde girişimci yönlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İnovasyon fırsatları üzerine bir beyin fırtınası

"İnovasyon" konusunu odağına alan ilk "KEAS Talks" etkinliğinde, yaptığı çalışmalarla Nurus markasını uluslararası arenada tanıtmayı başaran ve bu aile şirketinin global bir Türk tasarım markasına dönüşmesinde önemli rol oynayan Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay ağırlandı. Gökyay, 1927 yılında Ankara'da Nurettin Usta tarafından kurulan ilk atölyenin bugün 50'den fazla küresel noktada ürünleri satışa sunulan global Nurus markasına nasıl dönüştüğünün hikayesini ve şirketin sektördeki 92 yıllık deneyimini dinleyicilerle paylaştı. Konuşmacı, Nurus'un global bir marka olarak uluslararası alanda kendine önemli bir yer edinmesinde, şirketinin teknolojiye ve inovasyona yaptığı yatırımların önemli bir payı olduğunu vurguladı.

KEAS Talks'un ilk buluşmasında ayrıca, başarılı inovatif yatırım örneklerinden yola çıkılarak sektörün gereksinim duyduğu inovasyon fırsatları kolektif olarak keşfedilmeye çalışıldı. Etkinlik dizisi, önümüzdeki dönemde ilham verici yeni konu ve konuklar ile devam edecek.